Hans Somers aan de slag in Jupiler Pro League nadat hij bij Jong Genk moest vertrekken

Hans Somers (45) is vanaf vandaag de nieuwe assistent-coach van OH Leuven. Hij vervangt Sven Swinnen, die terugkeert naar de jeugdacademie van KV Mechelen.

Swinnen vervoegde eind november 2022 de staf van de A-ploeg. Hij nam toen de functie over van Issame Charai, die besloot de overstap te maken naar de Marokkaanse voetbalbond. Swinnen keert nu terug naar zijn oude club, KV Mechelen, waar hij aan de slag gaat binnen de academie.

“Zijn vervanger is Hans Somers, een voormalige speler die zijn profcarrière bij SK Lierse startte”, laat de OH Leuven weten op zijn website. “Hij speelde 5 seizoenen op het Lisp en trok daarna naar het Turkse Trabzonspor. Na 3 seizoenen besloot Somers dichter bij huis te voetballen in FC Utrecht, waarvoor hij uiteindelijk nog 6 seizoenen uitkwam. Hierna bleef hij nog enkele jaren actief in het amateurvoetbal en behaalde ondertussen zijn diploma leraar lichamelijke opleiding.”

“Zijn trainerscarrière startte in 2017 bij KSK Hasselt, met toen OH Leuven Legend Bjorn Ruytinx in de spelerskern. In 2018 stapte hij over naar de jeugd van KRC Genk en nam de U18 onder zijn hoede. Met deze ploeg werd hij in 2019 en 2020 kampioen, waarna hij doorschoof naar de beloften. Hij werd in het seizoen 2021-2022 ongeslagen kampioen en dwong zo de promotie naar de Challenger Pro League af. Somers verzekerde er het behoud maar de samenwerking met KRC Genk werd aan het einde van het seizoen beëindigd. Somers vervoegt nu de technische staf van onze A-ploeg en staat sinds vandaag mee op het veld voor de eerste trainingen.”