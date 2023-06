Rode Duivel is plots 50 miljoen euro waard, maar blijft er rustig onder

Jérémy Doku is er helemaal klaar voor. Op een persconferentie bij de Rode Duivels in Tubeke blaakte hij van gezondheid.

Woensdag zagen we een lachende Jérémy Doku op de persconferentie in Tubeke, waar Walfoot present tekende. De 21-jarige aanvaller is dan ook goed bezig.

Sinds april wist hij vijf keer te scoren bij Rennes, waarmee zijn blessure helemaal achter de rug is. En nu nog een laatste keer knallen dit seizoen bij de Rode Duivels?

"Ik heb wat blessures gehad en dan ga je soms het vertrouwen verliezen", aldus Doku eerlijk in Tubeke. "Goed, ik heb me wat vragen gesteld."

"Ik ben een explosieve speler en dan horen blessures er soms bij, ook al is mijn explosiviteit een troef", ging de Rode Duivel verder. "Ik heb de mentale switch gemaakt."

Veel geld

"En dus is het nu de echte Doku die je ziet. Je wordt snel vergeten als je vaak afwezig bent, maar ik doe het niet bewust hé. En ik denk wel dat Rennes blij is dat ze me gekocht hebben."

Ondertussen wordt er al gesproken over mogelijke transferbedragen van 50 miljoen euro om Doku los te weken bij de Franse club. Van een knappe deal gesproken? "Een mooie som geld hé."