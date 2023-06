'Stunttransfer van Anderlecht zo goed als rond! Nieuwe spits is een feit'

Het is Anderlecht menens volgend seizoen. Jesper Fredberg is van plan om deze zomer zijn slag te slaan op de transfermarkt.

Na een teleurstellende elfde plaats in de competitie vorig seizoen is het tijd voor verandering. Om volgend seizoen mee te willen doen voor play-off 1 moet er kost wat kost versterking komen. Ook Jesper Fredberg heeft dat begrepen en zoekt de transfermarkt af naar versterkingen.

Een eerste toptransfer is in een stroomversnelling geraakt. De spits Kasper Dolberg van Nice lijkt zo goed als zeker op weg naar het Lotto Park. Paars-wit is bereid om 4,5 miljoen op tafel te leggen voor de 40-voudige Deense international, zo schrijft transferjournalist Sasha Tavolieri op zijn sociale media.

De 25-jarige spits is niet de eerste de beste. In 2019 werd hij met elf doelpunten nog verkozen tot speler van het jaar bij Nice. De Franse club eindigde toen vijfde in de stand. Nadien ging het bergaf voor de Deen. De seizoenen daarna werd hij twee keer uitgeleend zonder te overtuigen.