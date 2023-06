Supporters klagen over tijdstip Supercup, Pro League zegt waarom het niet anders kon

De Supercup wordt op zondag 23 juli om 18 uur gespeeld. Dan staan Royal Antwerp FC en KV Mechelen tegenover elkaar op de Bosuil.

Vlak voor de start van de competitie wordt traditioneel de Supercup ingepland. Die wordt op zondag om 18 uur afgewerkt, een datum en tijdstip dat de fans van beide ploegen niet echt weten te appreciëren, zo klinkt het.

Voor de supporters was het beter geweest als er vroeger op de middag gespeeld zou worden. Er zijn niet alleen verlengingen en strafschoppen mogelijk, maar als de ploeg de eerste prijs van het seizoen pakt, dan willen de fans ook tijd hebben om te vieren.

Volgens de Pro League was er geen andere oplossing mogelijk. De reden waarom dit uur gekozen werd is er gekomen doordat het festival Tomorrowland ook in dat weekend gehouden wordt, zo klinkt het.

“De Supercup vindt traditioneel plaats in het weekend voor de eerste speeldag van de JPL. Maar dan ontvangt Tomorrowland ook zo'n 500.000 bezoekers. Zo'n gigantisch event zet enorme druk op de Antwerpse politiezones”, klinkt het op sociale media van de Pro League. “Om de Supercup in de best mogelijke omstandigheden te organiseren, was enkel zondagavond een optie. De kalendermanager heeft de vroegst mogelijke optie gekozen.”