Anderlecht en Viking vinden elkaar en hebben elkaar nodig: Fredberg slaat eerste topslag (als hij zich thuis zal voelen)

Anderlecht staat dichtbij de transfer van Kasper Dolberg. Dat de 25-jarige Deen voor paars-wit kiest heeft natuurlijk veel te maken met de aanwezigheid van al zijn landgenoten in de sportieve structuur. Een transfer die voor beide partijen heel voordelig kan uitdraaien.

U moet weten: in 2017 wou AS Monaco maar liefst 50 miljoen euro voor de toen nog 19-jarige spits neerleggen. Bij Ajax had hij zich immers gemanifesteerd tot de man die veel en mooie goals maakte. Europa lag aan zijn voeten. Uiteindelijk werd het twee jaar later Nice, voor 20,5 miljoen.

't Is een specialleke

Zijn vormcurve bij de Amsterdammers was immers naar beneden gegaan. Een beweging die hij in de daarop volgende jaren niet zou kunnen omkeren. Sevilla beëndigde vorig jaar in december zelfs zijn uitleenbeurt omdat ze er niets meer mee konden aanvangen.

Het was eigenlijk ook te voorspellen. Dolberg is qua karakter 'een specialleke'. Een jongen die in het extraverte zuiden van Europa niet kan aarden. Zelfs het zuiden van Frankrijk was voor hem al moeilijk. Bij Ajax noemden ze hem immers een groter ijskonijn dan Edwin van der Sar.

Op en naast het veld. Dolberg heeft moeite met emoties tonen. Hij viert zijn goals amper en in een kleedkamer zit hij stil in een hoekje. Veel contact met zijn medespelers heeft hij niet. Een prater is het al helemaal niet. "Ik ben liever alleen, ik geniet daarvan", zei hij daar ooit over.

Riemer de juiste man

Met mensen die hem in zijn moedertaal kunnen aanspreken gaat dat misschien beter. Zeker als de coach - Brian Riemer - een man is die een heel goeie people manager is en daarbij ook nog eens landgenoot.

Anderlecht heeft de beste Dolberg nodig, Dolberg heeft Anderlecht nodig om zijn carrière te herlanceren. Maar al bij al blijft het een straffe zet van Jesper Fredberg. De CEO Sports heeft uiteraard zijn Deense connecties gebruikt. 4,5 miljoen is dan ook een schijntje, want het is nog altijd een grote naam.

Als het Anderlecht lukt hem te herlanceren, zullen ze er op termijn ook een veelvoud voor krijgen, want hij is nog steeds maar 25. En als Anderlecht aan één ding nood had, was het wel een man die goals kan maken en kan wegen op een defensie, zoals Slimani al bewees. Maar Dolberg in de Jupiler Pro League... dat moet normaal vonken geven.