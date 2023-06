Hopelijk zijn gemoederen tegen het WK wat bedaard: Verenigde Staten en Mexico met elkaar in de clinch, onder meer Genk-speler betrokken in vechtpartij

In een bijzonder nerveuze wedstrijd tussen Mexico en de Verenigde Staten gingen de poppetjes na ongeveer een uur spelen een eerste keer aan het dansen. Cesar Montes, gefrustreerd door de 2-0 achterstand van Mexico, maakte een gemene tackle op Folarin Balogun, wat resulteerde in een heftige reactie van de Amerikaanse spelers. De scheidsrechter trok niet alleen de rode kaart voor Montes, maar ook Weston McKennie moest het veld verlaten vanwege zijn reactie.

Se armó el traka-traka 😱



Lamentable lo que acaba de pasar en el terreno de juego



🇺🇸 2-0 🇲🇽

🔴 EN VIVO

📺 TUDN



Hoy al terminar el partido no te pierdas #LaCasaDeLosFamososMx por @MiCanal5



#MisionSeleccion pic.twitter.com/wEwCawF6yt — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2023

Twee rode kaarten waren echter niet voldoende om de gemoederen te bedaren. In de slotfase van de wedstrijd escaleerde het opnieuw: Edson Alvarez trapt de bal hard tegen Sergino Dest aan, wat leidt tot een confrontatie tussen Dest en Genk-speler Gerardo Arteaga. Een robbertje vechten levert de twee heren een rode kaart op.

Se volvieron a calentar 🔥



Arteaga y Sergiño Dest se van expulsados ❌



🇺🇸 3-0 🇲🇽

🔴 EN VIVO

📺 TUDN



Hoy al terminar el partido no te pierdas #LaCasaDeLosFamososMx por @MiCanal5



#MisionSeleccion pic.twitter.com/1H7ohuJ2ic — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2023

En of dat allemaal nog niet erg genoeg is, waren er ook racistische spreekkoren vanuit de tribunes. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd en uiteindelijk wonnen de Verenigde Staten met 3-0. Zij zullen het nu in de finale van de Nations League opnemen tegen Canada, dat Panama met 2-0 versloeg dankzij doelpunten van voormalig KAA Gent-speler Jonathan David en Alphonso Davies.

Best niet teveel ruzie meer maken dus, want de drie landen organiseren samen een WK in 2026. De VS en Mexico lijken in ieder geval niet de beste vriendjes.