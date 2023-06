Transfermercato Anderlecht neemt ferme wendingen: stevige slag nabij, maar grote domper in ander dossier

RSC Anderlecht mikte de voorbije dagen op dure volgens. Nu is er op Neerpede een Argentijnse middenvelder en spits in beeld.

Het is opvallend. Ondanks de weinige financiële middelen wordt RSC Anderlecht de voorbije weken telkens in verband gebracht met spelers die een aardige stuiver kosten. Bedragen van 7 miljoen euro en meer worden genoemd.

Zo was er onder meer het dossier van Santiago Hezze, die volgens Argentijnse bronnen liefst zeven miljoen zou moeten opleveren.

© photonews

Volgens La Dernière Heure is er ondertussen echter goed nieuws, want de speler zou maar drie à vier miljoen moeten opleveren. Een opsteker.

Dure vogel komt niet

Toch is het niet al goud dat blinkt, want in een ander dossier is het dan weer tijd om een domper te slikken. Vazquez lijkt namelijk niet te komen.

Boca Juniors blijft vasthouden aan de prijs van zeven miljoen euro, en dat is te veel spek voor de bek van Anderlecht. Mogelijk dat de nakende komst van Dolberg ook een rol speelt in dat dossier.