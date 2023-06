Jean Kindermans heeft nog wat te zeggen over tussenkomst van Roberto Martinez bij Anderlecht

Jean Kindermans vertelde aan The Athletic dat Roberto Martinez tussenkwam bij RSC Anderlecht. De bedoeling was Roméo Lavia en Mario Stroeykens bij paarswit te houden.

Jean Kindermans vroeg enkele mensen om Roméo Lavia te overtuigen langer bij Anderlecht te blijven. “Ik heb toen aan meerdere mensen gevraagd hem ervan te proberen te overtuigen dat het beste idee was om eerst bij Anderlecht door te breken. Craig Bellamy heeft met hem gesproken, Vincent Komany, en zelfs Roberto Martinez”, vertelt Kindermans aan Het Nieuwsblad.

Deze week deed Kindermans dat verhaal bij The Athletic, maar dat ging een eigen leven leiden. “Ik begrijp niet dat daar zo negatief over werd gedaan. Roberto Martinez heeft zich écht bekommerd over de toekomst van het Belgische voetbal, ook het jeugdvoetbal. Hij hoorde dat onze onderhandelingen met Mario en Roméo stroef liepen. Hij wilde als technisch directeur - want we mogen niet vergeten dat hij niet alleen bondscoach was - zijn steentje bijdragen.”

Veel heeft het echter niet uitgehaald. “Roméo is een speciaal ventje. Martinez heeft met hem gepraat, Kompany heeft met hem gepraat, Bellamy, Michaël Verschueren, Jean Kindermans. Dat hij na al die gesprekken toch bij zijn keuze is gebleven, zegt iets over zijn vastberadenheid. Hij heeft toen gekozen voor een uitzonderlijk moeilijk traject. En 't is hem nog gelukt ook.”