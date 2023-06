📷 Ondanks principeakkoord: 'Anderlecht heeft twee keer plan B klaar voor Dolberg'

RSC Anderlecht heeft een principeakkoord gesloten met Kasper Dolberg. Toch blijft Jesper Fredberg op zijn hoede.

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar RSC Anderlecht zou dan toch een akkoord bereikt hebben met Kasper Dolberg. Voor 4,5 miljoen euro zou hij de overstap maken van OGC Nice naar het Lotto Park.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri lijken ze bij Anderlecht echter nog niet helemaal zeker van hun stuk en is er wel degelijk nog een mogelijkheid dat Dolberg niet naar ons land afzakt. Daarom houdt Jesper Fredberg nog twee keer een back-upplan achter de hand.

Mocht de Deense spits niet landen bij Anderlecht, dan zou paarswit gaan voor zijn ploegmaat Evan Guessand bij Nice of voor Josh Maja van Bordeaux.

Wat de reden voor de ongerustheid over de transfer van Dolberg is, is momenteel niet duidelijk, maar het moet zijn dat er een addertje onder het gras zit in de deal.