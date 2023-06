Trainer D'Hollander duidelijk over Zulte Waregem: "Het heeft geen zin om dat te doen"

Frederik D'Hollander is ook na de degradatie coach van Zulte Waregem. De ambitie is duidelijk: kampioen spelen.

20 spelers maakten zaterdag de eerste training van Zulte Waregem mee. De club wil na één seizoen in de Challenger Pro League terugkeren naar het hoogste niveau. Dat moet door de grote poort gebeuren, door kampioen te spelen.

“Iedereen heeft er heel veel zin in. We bouwen een beetje verder op het einde van vorig seizoen. Wij zijn ook niet meer dezelfde trainers. Toen moesten we iedereen meetrekken in het verhaal, nu zitten we er wat scherper op. Dat is het verschil”, zei D’Hollander aan de Krant van West-Vlaanderen.

Oefenwedstrijden zullen vooral gespeeld worden tegen clubs uit de Jupiler Pro League. “Als je ambieert om kampioen te spelen in 1B, dan moet je gewoon dat niveau halen. We moeten niet te veel kijken naar de reeks waarin we spelen, we moeten zelf kwaliteit brengen. Daarom leggen we de lat heel hoog en gaan we er het meeste uit leren.”

Al kan dat wel eens fout lopen. “Misschien gaan we een paar keer, ik zeg het op zijn West-Vlaams, tegen onze tanden krijgen. Maar het heeft geen zin om te oefenen tegen clubs waartegen je vlot wint om dan op de openingsspeeldag op je bek te gaan.”