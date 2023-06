'Ploeg uit Jupiler Pro League krijgt goed nieuws te horen van Club Brugge'

Club Brugge staat voor belangrijke weken op de transfermarkt. Zo moeten er oplossingen gevonden worden voor enkele verhuurde spelers.

Eén van de dossiers is dat van Youssouph Badji. Hij ligt in het Jan Breydelstadion nog onder contract tot 30 juni 2024. Zijn marktwaarde bedraagt op dit moment 1,5 miljoen euro, als we Transfermarkt raadplegen.

Hij werd het voorbije seizoen verhuurd aan Sporting Charleroi. In de deal zat ook een aankoopoptie voor de Carolo’s. Die bedroeg 2,7 miljoen euro, maar die optie zal door de Waalse club niet gelicht worden.

Volgens La Capitale betekent dat echter niet dat Badji terugkeert naar Club Brugge. Beide ploegen willen tot een akkoord komen over een definitieve transfer, maar dan aan betere voorwaarden dan die 2,7 miljoen euro.

Omdat zowel Club Brugge als Sporting Charleroi geloven dat er een deal zal komen zal Badji onmiddellijk starten met de voorbereiding in Charleroi, ook al is de zaak nog niet helemaal geregeld op de dag van vandaag. De eerste training staat dinsdag op de agenda.