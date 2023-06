Ex-coach die Courtois heel goed kent, is hard: "Zij zouden dit nooit doen"

Vital Borkelmans kent Thibaut Courtois wel vrij goed. Hij werkte nog met hem samen toen Marc Wilmots bondscoach was. Hij begrijpt niet wat hem bezield heeft.

Courtois klaagt over een gebrek aan respect, maar niemand anders lijkt dat zo te ervaren. De doelman wordt telkens geloofd voor zijn prestaties. "Ik denk dat het respect van de nieuwe coach Tedesco juist heel groot is", aldus Borkelmans in HLN.

Volgens hem valt Tedesco dan ook niets te verwijten. "Het is een psychologisch spelletje van Thibaut Courtois die zich op deze manier buiten de groep heeft gezet. Hij laat zijn ploegmaten in de steek en dat had hij nooit mogen doen."

"Hij heeft een sterk karakter, hij is koppig en eergierig. Dat mag, maar je eergevoel mag nooit de bovenhand nemen op het groepsgevoel. Hazard, Kompany, Vertonghen, dat zijn ook karakters, maar die zouden dit nooit doen.”