'Fabio Silva mag definitief vertrekken bij Wolves én heeft zich aangeboden bij deze club'

Fabio Silva wil vertrekken bij Wolverhampton Wanderers. De voormalige aanvaller van RSC Anderlecht wil bij PSV blijven, maar daar denken de Nederlanders anders over.

Fabio Silva begon het seizoen op huurbasis bij RSC Anderlecht, maar tijdens de wintermercato besloot Wolverhampton Wanderers om hem bij PSV te stallen. Eén ding is zeker: een toekomst bij The Wolves heeft de Portugees niet.

Eindhovens Dagblad weet dat Silva zichzelf heeft aangeboden bij de Lampenclub. PSV heeft dan wel oren naar een verlengd verblijf van de aanvaller, maar betalen is niet aan de orde. Wolverhampton is overigens niet van plan om extra kortingen te geven.

Twintig miljoen euro

De Engelsen betaalden in 2020 maar liefst veertig miljoen euro voor de 20-jarige centrumspits aan FC Porto. Dat bedrag is Silva bijlange niet meer waard, maar voor minder dan de helft van die som is een definitieve transfer niét aan de orde.