Guillaume Gillet maakt de rekening op na passage bij Anderlecht: "Frusterend om zo te werken"

Guillaume Gillet was het voorbije seizoen na het ontslag van Felice Mazzu coach van de RSCA Futures. Geen gemakkelijke job als startende coach.

Voor Guillaume Gillet was het door de malaise bij RSC Anderlecht letterlijk voor de leeuwen gegooid worden. Hij voelde vooral heel veel frustratie in de manier waarop hij moest werken. “Hoewel je verantwoordelijkheden hebt en wordt afgerekend op resultaten, word je vaak gedwongen om spelers te laten starten die je doordeweeks niet eens op training hebt gezien. Of om ze op een positie te laten spelen die je is opgelegd”, laat hij weten aan La Capitale.

Een logische gang van zaken aan een beloftenploeg, maar niet leuk om op die manier te werken. “Op de lange termijn is het ondraaglijk voor een coach. Een jongere die de hele week hard heeft getraind vertellen dat hij zijn plaats in het weekend moet afstaan aan een speler die uit het A-team komt is verschrikkelijk in termen van groepsmanagement.”

Gillet wou dan ook niet meer op die manier werken bij RSC Anderlecht. Hij wil naar een club waar hij wel ten volle afgerekend kan worden op zijn eigen beslissingen. Daarom gaat hij verder met het behalen van zijn trainersdiploma.

Waar hij aan de slag zal gaan is momenteel nog niet duidelijk. “Dat weet ik nog niet. Ik sta open voor alle aanbiedingen. Ik zal naar mijn hart luisteren. Eén ding is zeker, ik wil blijven coachen. Ik heb veel plezier gehad met de jonge Mauves.”