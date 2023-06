'KV Kortrijk bereikt akkoord over transfer van Faïz Selemani'

Faïz Selemani is één van de speerpunten bij KV Kortrijk. Hij was de voorbije vijf jaar actief in de Jupiler Pro League.

Faïz Selemani verlaat de Jupiler Pro League, als we transferjournalist Sacha Tavolieri mogen geloven. KV Kortrijk zou immers een akkoord hebben bereikt voor de transfer van de smaakmaker uit de Jupiler Pro League. Hij zou vertrekken voor een transfersom van 1,5 miljoen euro richting Al Hazem in Saoedi-Arabië. Vorige zomer wou hij al de richting van het Verre Oosten uitgaan om de laatste jaren van zijn carrière te slijten. Selemani wordt eind dit jaar dertig en kan terugblikken op een mooie passage bij Union SG en KV Kortrijk. Hij scoorde 51 keer en deelde 31 assists uit in 138 wedstrijden. De voorbije jaren werd hij meer dan eens gelinkt aan een transfer naar KAA Gent en KRC Genk, maar nooit kwam die deal met een grote Belgische club er. Nu kan hij de nodige centen gaan verdienen in Saoedi-Arabië. 🇸🇦🔴 Faïz Selemani vers un nouveau défi en Arabie Saoudite! Le #KVKortrijk a trouvé un accord avec AL Hazem - fraîchement promu en #SPL - pour un transfert avoisinant 1,5M€.

✍🏼 Le Comorien🇰🇲 pourrait y signer un contrat de 2 ans.

⏳ À suivre. #mercato#AlHazmFC #KVK #JPL pic.twitter.com/0IKalqWAgQ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 21, 2023