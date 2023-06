'Ronny Deila heeft beslissing genomen over lot van Roman Yaremchuk'

Wat gebeurt er na een rampseizoen met Roman Yaremchuk? Het is een vraag die de supporters van Club Brugge enorm bezighoudt.

Roman Yaremchuk werd afgelopen zomer binnengehaald bij Club Brugge. Blauwzwart betaalde daarvoor maar liefst 16 miljoen euro. Een investering waarvan ze zo goed als geen rendement hebben gehad.

Het is dan ook uitkijken wat Club Brugge met hem zal doen deze zomer. Wordt hij verhuurd, kijkt Club Brugge voor een transfer of krijgt hij toch een nieuwe kans met de komst van Ronny Deila als nieuwe trainer?

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is de keuze gemaakt en blijft Yaremchuk gewoon bij Club Brugge. Ronny Deila zou na een gesprek met de Oekraïner het volle vertrouwen in hem hebben dat hij alles in huis heeft om te slagen.

Wellicht zal dit ook stevig vanuit de bestuurskamers van Club Brugge gepusht zijn, want een deal vinden voor een transfer of uitleenbeurt zou zeker niet gemakkelijk geweest zijn na een moeilijk seizoen.