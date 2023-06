📷 In afwachting van transfers zijn twee van de drie nieuwe shirts van Anderlecht wel al af: de reacties zijn zeer gemengd

Het is wachten op inkomende transfers bij Anderlecht, maar de shirts waar gespeeld zal mee worden, kunnen ze wel al aankondigen. Tenminste: twee van de drie nieuwe shirts.

Anderlecht heeft afbeeldingen online geplaatst van het uitshirt voor het komende seizoen en het derde shirt. Wie vooral wil weten hoe het nieuwe 'eerste shirt' er uit zal zien, moet dus nog even geduld koesteren. Op deze shirts staat onder meer dus ook het logo van nieuwe sponsor Napoleon Games.

Uiteraard is er ook voor de andere sponsoren en het clublogo een prominente plek voorzien. Het uitshirt is grotendeels een wit shirt, met ook wel paarse accenten. De clubkleuren komen hier dus duidelijk in voor. De derde outfit van RSCA is een voornamelijk zwarte tenue geworden.

They’re here. Discover the away and third shirt now on https://t.co/iPXzLZ2VVD. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 23, 2023

De reacties onder de tweet met de afbeeldingen van de nieuwe shirts zijn zeer uiteenlopend. Er zijn twitteraars die ze omschrijven als 'spuuglelijk' en zelfs 'degoutant'. "Overhated, ze zijn mooi", klinkt het dan weer elders. Meningen kunnen uiteraard verschillen.