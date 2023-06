Cercle Brugge kiest wel heel bijzondere tegenstander voor oefenwedstrijd

De meeste ploegen beginnen volgende week aan het nieuwe seizoen. Dat geldt ook voor Cercle Brugge.

Cercle Brugge start maandag met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. In de tweede week van de voorbereiding staat een oefenkamp op de agenda.

Daarvoor trekt groenzwart naar Evian-les-Bains in de Franse Haute-Savoie, dichtbij de grens met Zwitserland aan het meer van Genève.

Op vrijdag 7 juli zal er ook een oefenwedstrijd gespeeld worden. Tegenstander is Servette Genève, de tegenstander van Racing Genk in de tweede voorronde van de Champions League. Een ideale gelegenheid voor de Limburgers om te scouten dus.

Cercle Brugge speelt op 15 juli ook een galawedstrijd in het Jan Breydelstadion. Daarvoor komt moederclub AS Monaco over de vloer. Een derde topduel moet nog ingepland worden, wellicht wordt Lille OSC daarin de tegenstander.