Courtois en zijn Mishel laten op weg naar hun moment Rode Duivels-heisa niet aan hun hart komen, ook feest voor KDB

Thibaut Courtois en zijn Mishel kunnen de Rode Duivels-heisa maar beter even vergeten. Eén van de belangrijkste momenten in hun leven komt er dit weekend aan. Courtois is overigens niet de enige Rode Duivel die aan het feest is.

Voor de aftrap van België - Oostenrijk werd Thibaut Courtois nog in de bloemetjes gezet voor zijn 100ste cap, met Mishel in een hoofdrol. Na de match was het veel minder peis en vree en barste de bom. Heel voetbalminnend België vraagt zich af hoe deze saga gaat aflopen, maar dat zal dan toch later moeten blijken. Dit weekend staat er Thibaut en Mishel wel wat anders te doen: trouwen. Op zijn Instagrampagina geeft de doelman op een foto met zijn verloofde aan dat ze alvast het vliegtuig genomen hebben richting de geheim gehouden bestemming. "Hier gaan we", schrijft Thibaut, op weg naar zijn huwelijksweekend. Voetbalgezelschap voor KDB Deze keer overigens geen tape rond zijn knie. Het is voor nog wel meer voetballers momenteel vakantie. Kevin De Bruyne is nog niet helemaal uitgefeest na het veroveren van de Champions League met City. De Bruyne feest samen met echtgenote Michèle Lacroix in Zuid-Frankrijk. Ook ploegmaats Aké en Gundogan en 'concurrent' Van Dijk zijn van de partij.