Geraerts wil naar Franse topclub, maar: 'Niet met Bayat!'

Karel Geraerts en Union SG kondigden gisterenavond aan dat de wegen met onmiddellijke ingang scheiden. De coach staat inmiddels op het verlanglijstje van enkele Franse clubs. Met dank aan... Mogi Bayat.

We hoeven er geen tekening bij te maken. De beruchte zaakwaarnemer is kind aan huis bij enkele Franse clubs. Het is dan ook geen toeval dat de naam van Karel Geraerts opduikt als mogelijke coach bij onder meer OGC Nice, AS Monaco, Lille OSC en zelfs Olympique Marseille.

Meer zelfs: sommige clubs hebben al geïnformeerd bij Geraerts. De coach zelf staat open voor een buitenlands avontuur, maar Foot Mercato weet dat hij ook meteen zijn eisen heeft gesteld. En één van die eisen zal Bayat niét graag horen.

Géén samenwerking met Bayat

Geraerts wil dat geïnteresseerde clubs contact opnemen met zijn makelaars (SportPlus Football Management, nvdr.) om over een contract te spreken. Met andere woorden: hij wil niet dat Bayat als tussenpersoon zal optreden.