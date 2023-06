Tweede keer, goede keer? Kylian Hazard laat zich nog maar eens horen over komst van broer naar RWDM

Zal RWDM twee van de drie Hazard broers samenbrengen in hetzelfde shirt? Terwijl de komst van Eden volstrekt onwaarschijnlijk lijkt, wordt nu gesproken over Thorgan.

RWDM speelt komend seizoen terug op het hoogste niveau. Voorlopig met enkel Kylian van de broers Hazard in de ploeg. Enkele dagen terug werd nog gesproken over de komst van Eden Hazard bij RWDM, nadat zijn contract in Madrid ontbonden werd.

Eden Hazard ontkende het niet, maar lachte wel. "Laten we realistisch blijven", klonk het bij RWDM dat nooit aan de looneisen van Eden Hazard zou kunnen voldoen. Maar hoe zit het dan met Thorgan Hazard? De speler van Borussia Dortmund is op zoek naar een nieuwe club.

Onlangs was hij naar verluidt in contact met Antwerp, dat de voormalige speler van Zulte Waregem terug naar de Jupiler Pro League wilde halen. Maar Thorgan zette de sociale media in vuur en vlam met een opmerking onder een Instagram-post van RWDM, waarop Kylian antwoordde: "Binnenkort in hetzelfde team!"

De geruchtenmolen draait zo opnieuw op volle toeren. Al kunnen de Hazards wellicht ook een stevige bende grapjassen zijn...