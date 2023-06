'Antwerp heeft toptransfer bijna beet'

Antwerp wil graag uithalen op de transfermarkt. Het heeft twee grote werven klaar staan, en die lijken dichtbij. Eentje helemaal.

Het dossier van Calvin Stengs lijkt steeds meer in de goede richting te lopen. Hij werd afgelopen seizoen gehuurd door Antwerp van OGC Nice en lijkt ook langer te willen blijven.

De spelmaker deed het goed in Antwerpen en wil graag blijven bij The Great Old. Hij ligt nog tot 2026 onder contract in Frankrijk.

© photonews

Ooit werd hij nog voor vijftien miljoen euro gekocht door de Fransen, nu lijken die met een kleiner bedrag tevreden te willen zijn voor de Nederlander.

Feyenoord als kaper op de kust

Rest de vraag: wie gaat er mee aan de haal? Ook Feyenoord blijft naarstig op zoek naar versterking en wil Stengs ook graag binnenhalen.

Toch lijkt Antwerp nog steeds een streepje voor te hebben op de Nederlanders. Ook CEO Sven Jaecques is optimistisch over de zaak.