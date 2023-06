De laatste twijfels weggewerkt: duidelijk wat volgende stap is en wat cruciaal was voor aanstaande transfer Verbruggen

Transferexpert Fabrizio Romano had eerder al gemeld dat de transfer van Verbruggen naar Brighton zou goed als rond was en volgens hem is het nu helemaal beklonken. Er zou sinds vorige week al een akkoord geweest zijn tussen alle betrokken partijen.

De doelman van de Nederlandse beloften gaat komend seizoen dus in de Premier League keepen bij de ex-club van Leandro Trossard. Wat staat er dan nog te gebeuren? Alle contracten worden in orde gemaakt. Ten slotte moeten uiteraard nog medische testen afgelegd worden.

Brighton are set to sign Bart Verbruggen as new goalkeeper, agreement in place since last week and here we go 🔵🇳🇱 #BHAFC



Contracts being prepared then time for medicals. De Zerbi, crucial for this new signing. Fee: €20m. pic.twitter.com/hmp6dms47t