Mechelen, Kortrijk en Zulte Waregem maken indruk in oefenwedstrijden

Terwijl het vorige seizoen nog maar net voorbij is, zijn we er eigenlijk al opnieuw aan begonnen. De eerste oefenwedstrijden zijn alvast achter de rug.

Op zaterdag kwamen er opnieuw heel wat ploegen in actie die het later moeten gaan waarmaken in onze Belgische competities. En een aantal ploegen haalden flink uit.

Bij KV Mechelen liet nieuwkomers Lauberbach zich meteen gelden met twee doelpunten. Uiteindelijk werd met 0-5 gewonnen bij Tempo Overijse.

Veel doelpunten

Ook KV Kortrijk haalde stevig uit. Zij wonnen met 2-6 op bezoek bij Harelbeke. Zulte Waregem van zijn kant won met 8-0 van Racing Waregem.

De drie teams doen zo het nodige vertrouwen op richting vervolg van de voorbereiding. Ook STVV en Anderlecht komen zaterdagavond nog in actie.