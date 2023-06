Nieuwe eigenaars dompelen KV Kortrijk in crisis

Nieuwe eigenaars en vers geld! Het zag er goed uit voor KV Kortrijk, maar niets is minder waar.

De Kaminski Group, onder leiding van de Amerikaans-Poolse zakenmannen Maciek en Mikhai Kaminski zou 17 miljoen euro betalen om de aandelen van Vincent Tan over te nemen. Zo zouden ze eigenaar worden van de West-Vlaamse club.

Tot op heden is er echter nog geen euro gestort aan Vincent Tan. Deze heeft de nieuwe eigenaars in gebreke gesteld omdat ze de overeengekomen betalingstermijnen niet respecteren. Begin juli moet de 17 miljoen euro op de rekening van Vincent Tan staan of de Kaminski Group worden niet de nieuwe eigenaars.

Door deze beslommeringen loopt het sportief ook mank bij KV Kortrijk. Een hoofdcoach is er nog niet, Joseph Akpala neemt nu de honneurs waar. Dit niet alleen, er zijn ook nog geen versterkingen aangetrokken voor het komend seizoen.

Al is dus niet snel duidelijkheid komt dan kan het wel eens een heel lastig seizoen worden voor KV Kortrijk.