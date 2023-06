Robin Veldman kijkt zuur terug op vertrek bij Anderlecht: "Heel erg teleurstellend"

Robin Veldman is de nieuwe coach van Queens Park Rangers, een traditieclub in Schotland. De Nederlander kwam echter nog eens terug op zijn vertrek bij Anderlecht en dat laat toch een wrange nasmaak achter.

"De clubleiding vertelde in december nog dat ik belangrijk was voor de lange termijn", vertelt Veldman aan de Leeuwarder Courant. "Maar na de winterstop zijn er veel nieuwe mensen aangesteld. Het was daarom voor mij beter om een andere club te zoeken, vonden ze. Vooropgesteld: ik heb een paar mooie jaren gehad bij Anderlecht. Maar de manier waarop het avontuur nu eindigt vind ik heel erg teleurstellend."

Lang heeft Veldman niet zonder werk gezeten. "Queen’s Park FC zocht een aanvallende coach, die oog heeft voor de opleiding. Zo zijn ze bij mij uitgekomen. Natuurlijk zit promotie naar de Premier League in mijn achterhoofd, maar we willen bovenal op een goede manier werken."

"Dat betekent dat we spelers opleiden en voorbereiden op het profvoetbal. Hen duidelijk maken wat we van ze vragen, en vervolgens toewerken naar een aanvallende en herkenbare speelstijl. En slagen we daarin? Ja, dan zou promotie het resultaat of een heel mooie bijkomstigheid kunnen zijn", aldus Veldman.