'Dwomoh moet weg bij Antwerp, maar kan in Jupiler Pro League blijven'

Pierre Dwomoh speelde de voorbije maanden bij KV Oostende. Hij keert deze zomer terug naar Royal Antwerp FC.

De 19-jarige Pierre Dwomoh werd het voorbije maanden uitgeleend aan KV Oostende. Hij heeft nog een contract bij Royal Antwerp FC voor het komende seizoen, maar zal niet op de Bosuil spelen.

Dat laat Gazet van Antwerpen weten. Dwomoh zal normaal uitgeleend worden aan RWD Molenbeek, zo voegt de krant er nog aan toe. De keuze lijkt redelijk voor de hand liggend in de zoektocht naar een nieuwe deal.

Bij RWDM is Gauthier Ganaye aan de slag als CEO. De Fransman was diegene die Dwomoh in januari van dit jaar nog naar de kustploeg haalde.

De marktwaarde van Dwomoh bedraagt op dit moment 700.000 euro. In de deal zou een tussen Antwerp en RWDM zou ook een aankoopoptie zitten, zodat de Brusselaars de eerste kans krijgen om hem voor het seizoen 2024-2025 vast te leggen.

Bij KV Oostende werd het de voorbije maanden alvast geen succes. Dwomoh speelde amper acht keer voor de degradant. Dwomoh zat ook een hele tijd geblesseerd aan de kant.