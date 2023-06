Loopt Club Brugge miljoenen mis? Spits vertrekt voor fractie van transferwaarde

Vorige zomer haalde Club Brugge Cyle Larin binnen als nieuwe spits, maar dat bleek geen succes. Na een succesvolle uitleenbeurt vertrekt de Canadees nu definitief.

Voorbije winter verhuurde Club Brugge Larin aan het Spaanse Real Valladolid. Bij blauw-zwart wist de Canadese spits allesbehalve te overtuigen. In 9 competitiewedstrijden was hij goed voor amper één doelpuntje.

In Spanje verliep het een stuk beter voor de aanvaller. In een half jaar tijd wist hij 8 doelpunten te scoren en 3 assists te geven in 19 wedstrijden. Desondanks degradeerde Valladolid als 18de uit de Primera Division.

De Spaanse club wist een aankoopoptie van 1,5 miljoen euro af te dwingen in het huurcontract van de spits. Die heeft het intussen ook gelicht. Opvallend: volgens Transfermarkt staat de transferwaarde van de 28-jarige Larin nu op 8 miljoen euro. De verwachting is dat de club Larin direct gaat doorverkopen voor een hoger bedrag, en Club Brugge dus enkele miljoenen euro's misloopt.