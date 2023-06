Miljoenen beschikbaar bij Anderlecht: 'Deze vijf of zes nieuwe spelers aantrekken'

RSC Anderlecht heeft nog niet uitgepakt op de transfermarkt. Het is afwachten tot de nodige miljoenen binnenlopen.

De supporters van RSC Anderlecht zitten al een tijdje ongeduldig te wachten op inkomende transfers, maar voorlopig wisten Jesper Fredberg en Brian Riemer nog geen nieuwe namen voor te stellen in het Lotto Park.

De CEO of Sports stelde afgelopen weekend in de rand van de eerste oefenwedstrijd van paarswit de fans gerust dat er wel degelijk versterking op komst is. Al moeten de miljoenen om dat te financieren grotendeels nog binnenlopen.

Anderlecht scoort al 20 miljoen euro op Verbruggen, de deal met Brighton wordt na het EK voor beloften officieel aangekondigd. Ook het vertrek van Francis Amuzu zou voor de nodige fondsen moeten zorgen.

Met die middelen zou Anderlecht volgens Het Laatste Nieuws minstens vijf tot zes nieuwe spelers aantrekken. “Een rechtsback, een rechtsvoetige centrale verdediger, twee middenvelders, een winger en bij voorkeur ook twee spitsen”, noemt de krant de grootste noden.