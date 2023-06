'OH Leuven haalt verdediger uit de Jupiler Pro League binnen'

De Belgische clubs kijken deze zomer ook of ze spelers van elkaar kunnen afsnoepen. OHL zou deze week nog een pion van Standard overnemen.

Aardig wat verschuivingen richting volgend seizoen ook binnen de Jupiler Pro League. Volgens La Capitale verliest Standard een speler aan OH Leuven.

Al is verliezen een groot woord. Bij Standard keken ze voor een oplossing voor Alexandro Calut. De 20-jarige verdediger van SL16 FC in de Challenger Pro League pakte het voorbije seizoen amper een goede 20 speelminuten in de Jupiler Pro League.

Er was interesse van de Poolse kampioen Raków Częstochowa, maar Calut wil liever in België blijven voetballen. Hij koos uiteindelijk voor een nieuw avontuur bij OH Leuven. Dat zou eerstdaags bekendgemaakt worden.

Het gaat om een contract van één seizoen, met een optie voor nog een extra jaar. Bij Standard ging Calut normaal zijn laatste contractjaar in. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geschat op 300.000 euro.