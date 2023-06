Transfers voor Debast en Vermeeren? "Hij heeft één grote handicap bij zijn club"

De zomermercato draait op volle toeren. Het is wachten op een grote uitgaande transfer in de Jupiler Pro League.

Elk jaar kent de Jupiler Pro League wel een straffe uitgaande transfer. Zo vertrok Charles De Ketelaere een jaar geleden voor 35 miljoen euro richting AC Milan, al weten we ondertussen allemaal hoe dat gelopen is.

In makelaarskringen lijkt niemand te geloven in een deal die deze zomer zoveel miljoenen kan opleveren voor een Belgische club. Twee pionnen die wel goed in the picture staan zijn Zeno Debast van RSC Anderlecht en Arthur Vermeeren van Royal Antwerp FC.

Toch lijkt het voor beiden interessant om nog een jaartje langer in de Jupiler Pro League te blijven spelen, al kan je de situatie op clubniveau natuurlijk niet vergelijken. En daarbij heeft vooral Debast een grote handicap.

“Het natuurlijk dat jongens als Vermeeren en Debast, die wij adviseren, nog een jaar blijven”, zegt Sébastien Ledure, advocaat voor Cresta, dat beide spelers adviseert, aan Het Nieuwsblad over een mogelijke transfer.

“Of dat ze verkocht worden, maar nog een jaar worden gehuurd. Dat zijn constructies waar Antwerp en Anderlecht oren naar hebben. Voor de spelers zelf moet nog niks, die zijn graag bij hun club. Al heeft Debast wel de handicap dat hij geen Europees speelt.”