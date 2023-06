Twee ploegen uit Jupiler Pro League hangt transferverbod boven het hoofd

De licentiecommissie heeft vanmorgen enkele clubs uit de Jupiler Pro League ontvangen. Voor twee van hen dreigt een transferverbod.

Standard laat op zijn website weten dat het een forse kapitaalsverhoging zal doorvoeren, maar tussenin meldt het ook dat er nog problemen zijn, waarvoor een transferverbod dreigt. Wat de problemen precies inhouden, vermelden ze niet.

"Na de overname door 777 Partners meer dan een jaar geleden werken ons management en de aandeelhouders hand in hand om de situatie van Standard de Liège op en naast het veld te verbeteren. In deze context zal er op 30 juni, ten overstaan van een notaris, een nieuwe kapitaalsverhoging van de NV Standard de Liège worden uitgevoerd door aandeelhouder 777 Partners voor een totaalbedrag van 13,7 miljoen euro", laat de club weten.

Het doel is in de eerste plaats in orde te zijn met de licentieverplichtingen die een structurele verbetering van het eigen vermogen van de club vereisen. Een verplichte ingreep dus die de club moest doorvoeren. "Onze club merkt in dit verband op dat, in tegenstelling tot de aanvankelijk ontvangen informatie, de licentiecommissie vandaag heeft meegedeeld dat bepaalde kleine verplichtingen niet kunnen wachten tot 30 juni, op straffe van een tijdelijk transferverbod. Ondanks deze onverwachte wijziging zal de komende dagen het nodige worden gedaan zodat ons personeelsbestand verder versterkt kan worden, zoals gepland. Deze kapitaalsverhoging stelt de club in staat om met een gerust hart naar de toekomst te kijken, terwijl we ons bewust zijn van het werk dat nog gerealiseerd moet worden om onze doelstellingen te bereiken", besluit de club.

Schuld aan KV Oostende

Ook promovendus RWDM zit met een probleem en dreigt een transferverbod te krijgen. Zij moeten nog 605.000 euro betalen aan KV Oostende, als laatste schijf in de transfer van Mickaël Biron. De betalingstermijn daarvan is verstreken. Het ging in totaal om een bedrag van 2,5 miljoen euro.