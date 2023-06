Union gaat vol voor broer van wereldkampioen: centrale verdediger moet zesde nieuwe aanwinst worden

Union was van de Belgische clubs tot nu toe al het meest actief op de transfermarkt. Maar liefst vijf spelers wisten de Brusselaars al binnen te halen, en een zesde is op komst.

Met Mathias Rasmussen, Charles Vanhoutte, Henok Teklab, Elton Kabangu en Fedde Leysen haalde Union deze zomer al vijf versterkingen binnen. De transferhonger van de Brusselaars is echter nog niet gestild.

Want met Kevin Mac Allister (25), broer van wereldkampioen Alexis Mac Allister, wil het na Fedde Leysen opnieuw een centrale verdediger in huis halen. De Argentijn, die ook als rechtsback uit de voeten kan, speelt al zes jaar voor Argentinos Juniors, en werd in 2019 nog uitgeleend aan Boca Juniors.

Een deal zou dichtbij zijn. De Brusselaars zijn volop bezig om de transfer rond te krijgen. De speler heeft een afkoopsom, maar er moest wel worden gepraat over de betalingsmodaliteiten.