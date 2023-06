Inter wacht niét op Lukaku! 'Nieuwe topspits van Italiaanse topclub is geland in Italië en tekent na medische proeven meteen zijn contract'

Slecht nieuws voor Romelu Lukaku. De Rode Duivel wil zijn carrière voortzetten bij Internazionale FC, maar de Italiaanse topclub heeft inmiddels een alternatief gezocht én gevonden. Marcus Thuram zet eerstdaags zijn krabbel onder een contract.

De Italiaanse media zijn het zeker: Internazionale FC heeft de strijd om de handtekening van Marcus Thuram gewonnen. De 25-jarige Fransman komt transfervrij over van Borussia Mönchengladbach. Hij is reeds in Milaan. Enkel de medische proeven vormen nog een obstakel.

En dat is slecht nieuws voor Romelu Lukaku. Inter wil dan wel door met de Rode Duivel, maar de Italianen hebben simpelweg de centen niet om hem definitief over te nemen van Chelsea FC. In Londen hebben ze dan weer geen zin in een nieuwe uitleenbeurt.

AC Milan of toch Saoedi-Arabië?

Voor Big Rom zijn er dan wel enkele alternatieven, maar zijn voorkeur was altijd Inter. Pittig detail: een overgang naar AC Milan lijkt nu wél concreter te gaan worden. Ook I Rossoneri waren in de running voor Thuram. En ze zijn dus nog steeds op zoek naar een spits.