📷 OFFICIEEL From London to Liège: Standard kondigt komst van toptalent aan

Standard en Romaine Mundle zijn tot een akkoord gekomen. De jonge Engelse flankspeler heeft een contract van 4 seizoenen getekend op Sclessin.

Romaine Mundle, geboren in Londen op 24 april 2003 (20 jaar), kreeg zijn opleiding bij Tottenham. Vorig seizoen speelde hij 24 wedstrijden bij de U21 van de prestigieuze Engelse topclub. Daarin wist hij 7 keer te scoren en leverde hij 5 assists af.

Fergal Harkin is blij met de versterking. “Romaine is een zeer getalenteerde jonge vleugelspeler die over veel kwaliteiten beschikt : hij kan op beide flanken uit de voeten, is snel, heeft diepgang, een goede balbehandeling en kan ook afwerken… Vandaag is hij klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière en is hij bijzonder opgetogen om deze uitdaging bij onze club aan te gaan.”