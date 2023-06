Paul Van Himst mengt zich in discussie over de transfers van RSC Anderlecht

Zaterdag speelde RSC Anderlecht zijn eerste oefenpot. Dat deed de ploeg van Brian Riemer zonder ook maar één nieuwe speler.

Anderlecht won met 0-5 op de bezoek bij Oudenaarde, een ploeg uit de tweede amateurafdeling. Het gespreksonderwerp van de dag was hoe dan ook het feit dat paarswit nog geen enkele inkomende transfer deed.

Nochtans zei Jesper Fredberg in april, toen de competitie er op zat voor Anderlecht, dat de club door die vroege exit een voorsprong kon nemen op de andere ploegen, omdat ze zich al volledig konden focussen op het nieuwe seizoen.

“Het is nog veel te vroeg om over onze ploeg te praten”, zei Brian Riemer na afloop van de match in Geraardsbergen bij Sporza. “Dit is niet de ploeg waarmee we aan de competitie zullen beginnen. Er zullen spelers vertrekken en er zullen spelers aangetrokken worden. Ik focus op wie hier is en ik zal ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de competitiestart.”

Ook Paul Van Himst, die aanwezig was om zijn kleinzoon aan het werk te zien bij paarswit, lijkt vertrouwen te hebben in de club. “Er is nog tijd. En Marc Coucke zei dat er nog transfers komen. Dat zal waarschijnlijk wel kloppen, hij zal het wel weten”, klinkt het bij Van Himst.