'Royal Antwerp FC twijfelt niet: vijf spelers naar de B-kern gestuurd'

Amper drie weken geleden werd Royal Antwerp FC kampioen. Ondertussen is de club opnieuw begonnen aan het seizoen.

Maandag stonden de medische proeven en screening op de agenda bij Royal Antwerp FC. Dat werd deels op de Bosuil, maar ook in de Ghelamco Arena gedaan. Op de Bosuil waren enkele spelers ook al buiten aan het werk.

Trainer Mark van Bommel maakte met de clubleiding alvast duidelijk dat vijf spelers zich niet bij de voorbereiding van de A-kern moeten voegen. Zij worden onverbiddelijk doorgestuurd naar de beloftenkern, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Het gaat om de uitgeleende spelers: Michael Frey, Birger Verstraete, Dorian Dessoleil, Frank Boya en Pierre Dwomoh moeten dus niet op een kans rekenen bij het eerste elftal. Die laatste wordt ondertussen gelinkt aan een transfer naar promovendus RWD Molenbeek. Ook voor de andere spelers wordt een nieuwe club gezocht.

Wat de andere spelers betreft is er voorlopig nog geen enkele pion die uit de A-kern geweerd wordt. Die mogelijke beslissing zou later vallen in overleg met trainer Mark van Bommel.