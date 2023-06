KAA Gent kan toptalent overtuigen dat al heel mooie dingen liet zien

KAA Gent heeft een nieuwe overeenkomst bereikt met het toptalent dat ze zelf opgeleid hebben: Malick Fofana. De 18-jarige aanvaller tekende bij tot 2026.

Gent is werk aan het maken van zijn ploeg voor volgend seizoen. Na Kums, Agbor en Pardo is het nu dus de beurt aan Fofana.

De dribbelvaardige Fofana ruilde in 2014 Eendracht Aalst in voor Gent. De voorbije jaren werd hij in het Buffalo Talent Center klaargestoomd voor het eerste elftal. Afgelopen seizoen maakte hij zijn debuut voor de A-ploeg in de Supercup tegen Club Brugge. Sindsdien was hij niet meer weg te denken uit de Gentse selectie.



In de Jupiler Pro League leverde hij dit seizoen zijn eerste twee assists af. Zijn eerste doelpunt viel in de 8e finale van de Croky Cup tegen Cercle Brugge. Malick gaf ook 2 assists tijdens 7 wedstrijden in de Europa Conference League. Ook bij Jong KAA Gent deed hij nog zijn duit in het zakje met 4 goals in 14 wedstrijden.

"Ik was 9 jaar toen ik naar KAA Gent ging en mocht op mijn 17e al debuteren voor het eerste elftal. Ik kan alleen maar blij zijn met het parcours dat ik tot nu afgelegd heb in Gent. Ik wil iedereen bedanken die me daarbij geholpen heeft en ga er alles aan doen om me hier de komende seizoenen verder te ontwikkelen" - Malick Fofana