JPL-club nog zonder trainingsveld, zonder voldoende materiaal en... zonder spelers: "Ik hoop dat we een ploeg hebben tegen de start"

Het begint toch ook te dringen bij RWDM. De kersverse promovendus is op dit moment allesbehalve klaar voor 1A. De ploeg moet in Tubeke gaan trainen omdat het geen geschikte terreinen heeft. Nog zorgwekkender: ze hebben nog geen echte versterkingen naast Pierre Dwomoh.

Ook de spelers beginnen zich toch stilaan zorgen te maken. “Hopelijk hebben we een team klaarstaan ​​voor de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Genk", zucht Kylian Hazard in LDH. "Ondertussen doen we waar we goed in zijn, ons werk. We zullen dag na dag zien."

In een maand tijd zou heel de kern moeten hertekend worden. "Het is de voetbalwereld. Er verandert veel, we moeten er maar mee leren leven. We weten niet hoe we alles moeten regelen wat daarboven gebeurt. We moeten ons werk zo serieus mogelijk nemen en bidden dat het goed gaat.”

Veel vertrouwen spreekt uit die woorden niet. Zeker niet als je direct tegen Genk moet beginnen. “Ik geef er de voorkeur aan om de grote teams als eerste tegen te komen. Dan zijn ze nog niet helemaal klaar. Nadien zullen we moeten zien welke groep we zullen hebben en welke ambitie de club zal hebben, want we hebben nog geen informatie."