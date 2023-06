Middenvelder die anderhalf jaar geleden nog in België speelde is nu... meer dan 110 miljoen waard

In Engeland horen we tegenwoordig de zotste prijzen. 116 miljoen voor Declan Rice, meer dan 70 miljoen voor Mason Mount... Maar het strafste is eigenlijk wel de vraagprijs van Brighton voor... Moises Caicedo. De Ex-Beerschotter zou intussen 115 miljoen euro moeten kosten.

Kan u zich het gezicht van de verantwoordelijken van Manchester United inbeelden als ze gingen informeren naar Caicedo? Brighton is trouwens niet van plan om veel van die vraagprijs af te doen, want de 21-jarige Ecuadoriaan ligt nog tot 2027 onder contract. Anderhalf jaar geleden speelde Caicedo nog bij Beerschot, maar toen duidelijk werd dat de club ging zakken, werd hij er door Brighton weggehaald. Twee maanden later stond hij vast in het elftal en afgelopen januari veegde Brighton nog een bod van 70 miljoen van Arsenal van tafel. Caicedo zou volgens de geruchtenmolen trouwens graag vertrekken, maar Brighton wil niet meewerken. Manchester United zou ook niet van plan zijn om de gevraagde som op tafel te leggen.