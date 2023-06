Done deal: Anderlecht heeft absolute toptransfer te strikken

RSC Anderlecht wil de transfer van Kasper Dolberg deze week afronden. En dat gaat nog lukken ook.

De Belgische recordkampioen heeft een ultieme aanbieding richting Côte d'Azur gestuurd en daar zijn ze uiteindelijk ook op ingegaan in Frankrijk. En dus komt alles goed.

Een bod van om en bij de vijf miljoen euro, met nog wat bonussen achteraf. Dat lag op tafel en nu is er ook een akkoord tussen beide ploegen.

Persoonljik al rond

De kans dat de deal nog deze week rondraakt is bijzonder groot. De officialisering is normaal gezien voor vrijdag of zaterdag.

De Deense aanvaller heeft zelf al eventjes een mondeling akkoord met Anderlecht. Het is de bedoeling dat hij volgende week meteen mee naar Oostenrijk trekt voor een zomerstage.