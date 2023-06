Vier versterkingen en geen euro uitgegeven: de straffe stoten van Standard

Standard zit al dichtbij zijn vierde nieuwkomer. En van het transferbudget van 4 miljoen euro is nog ... alles intact. Sterke deals van de sterke man.

We wisten op voorhand dat Standard een erg gelimiteerd transferbudget had en heeft voor deze transfermercato. En dus moet Fergal Harkin de tering naar de nering zetten.

Op dit moment lukt dat echter wonderwel, want er is tot op heden nog geen enkele euro uitgegeven. En dat is toch wel sterk werk.

Vier deals

Met Isaac Price en Aiden O'Neill werden twee spelers gratis binnengehaald met een interessant profiel voor Standard. Zij waren beiden einde contract bij hun team.

En ondertussen is ook Romaine Mundle als jonge winger naar Standard gekomen. Hij heeft een verleden bij Tottenham.

Klap op de vuurpijl wordt de komst van Zinho Vanheusden, die op huurbasis naar Sclessin lijkt te komen. En zo blijven de Rouches het heel verstandig aanpakken op de transfermarkt.

De vier miljoen euro transferbudget staan nog steeds op de bank, waardoor Standard zich al flink wist te versterken zonder iets uit te geven. Benieuwd welke straffe stoten Harkin nog in petto heeft.