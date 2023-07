Auw! Deze gigantische som heeft Adrien Trebel de club gekost tijdens zijn periode bij Anderlecht

Anderlecht is verlost van het zware contract van Adrien Trebel. Toegegeven, het was de schuld van Marc Coucke dat het ooit zover gekomen is. In 6,5 jaar heeft hij Anderlecht weinig sportieve diensten kunnen bewijzen, maar wel veel gekost.

Voormalige Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck ging Trebel bij Standard halen in januari 2017. Na de overname van de club was Marc Coucke overtuigd dat Trebel de peiler was waarop de ploeg kon gebouwd worden. In 2018 kreeg hij dan ook een contractverlenging die hem 2,71 miljoen euro per jaar opleverde.

Trebel moet de club in totaal 20 miljoen euro gekost hebben, berekende Het Nieuwsblad. De transfersom van 3 miljoen aan Standard, zijn salaris, de titelpremie van 2017... Trebel kwam echter slechts aan 8;940 minuten voor paars-wit, oftewel zo'n 7.700 euro per dag terwijl hij meestal op de bank of in de tribune zat.

“Is dat Adriens fout?”, vraagt Jean-François Lenvain, zijn vertrouwenspersoon, zich af in HNB. “Er heeft ­niemand Anderlecht verplicht om Trebel zo'n contract te geven. Ze stelden hem dat salaris voor en hij heeft getekend. Oké, hij heeft blessures gekend. Maar als hij niet rendabel genoeg was voor de club, was dat vooral omdat Anderlecht hem niet liet meespelen."