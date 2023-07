Weer veel miljoenen op komst voor Club Brugge: Duitsers geïnteresseerd in dure vogel

Club Brugge gaat vooral uitgaand nog zaakjes doen. De nieuwe trainer, Ronny Deila, wil de groep serieus afslanken. Grote namen als Skov Olsen, Jack Hendry en Abakar Sylla mogen bij een goed bod vertrekken. Voor die laatste lijkt dat eraan te komen.

Sky Duitsland meldt dat RB Leipzig geïnteresseerd is in verdediger Sylla. De 20-jarige Ivoriaan staat te boek als ruw talent en daar weten ze wel weg mee bij de Duitse topclub. Club vraagt zo'n 20 miljoen voor zijn verdediger, waarmee hij goedkoper is dan het alternatief dat Leipzig op het oog had.

Ze hadden immers ook een oogje op Castello Lukeba van Lyon als vervanger voor Gvardiol, maar die moet al 35 miljoen kosten. Er is bij Club nog geen concreet bod binnengelopen, maar dat kan wel snel veranderen.