Bij PSV staat de juiste coach klaar voor Noa Lang, al lijkt een basisplaats géén absolute zekerheid

Noa Lang staat nadrukkelijk in de belangstelling van PSV. Op het eerste zicht eerder een stap opzij, maar wel eentje die logisch is. Al lijkt de flankspeler niet 100% zeker van een basisplaats bij de Lampenclub.

Dat Noa Lang uitgekeken is op het Brugse project, valt ergens wel te snappen. Ondanks het feit dat hij vorig seizoen één van de weinige spelers op niveau was op Jan Breydel, is de Nederlander toe aan een nieuwe uitdaging. Club Brugge vangt het vertrek van de flankaanvaller alvast op: het zet enorm in op (eigen) jeugd met spelers als Homma, Vermant en Nusa, en heeft met Michal Skoras al een vervanger klaarstaan op linksvoor.

Of een transfer naar PSV een stap vooruit is voor Lang, is nog maar de vraag. Akkoord, volgend seizoen zal hij er opnieuw Champions League spelen. Desondanks lijkt hij naar een vergelijkbare club te gaan, zowel sportief als financieel, die de laatste jaren een vergelijkbaar (Europees) parcours heeft afgelegd. Dat een stap vanuit Nederland naar een buitenlandse topclub makkelijker zou verlopen, is trouwens klinkklare onzin.

Concurrentie is stevig

Daarnaast is het niet zeker of hij bij de Nederlandse topclub direct in de basiself zou staan. Met Johan Bakayoko, Anwar El Ghazi en Xavi Simons is de concurrentie op de flanken stevig. Die laatste werd wel meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar PSG. Toch zou de nummer twee uit Nederland er naar eigen zeggen "alles aan doen" om Simons in Eindhoven te houden. Al betekent dat van hem de best betaalde speler in de clubgeschiedenis maken.

Veel zal dus afhangen van een eventueel vertrek van de voormalig jeugdspeler van FC Barcelona. Bij Oranje staat Simons alvast boven Lang in de pikorde. Wel kan Simons perfect op rechts uit de voeten, hetgeen Lang de mogelijkheid geeft op zijn geliefkoosde linkerflank te spelen.

Juiste trainer

Hoe dan ook staat er met Peter Bosz een trainer klaar die het 'enfant terrible' kort kan houden. Maar het belangrijkste van allemaal: iemand die hetzelfde voetbal predikt. Dominant, attractief voetbal dat volledig uitgaat van eigen sterkte. Hij liet in zijn korte periode bij Ajax al zien dat hij dat soort spel in de vingers heeft. Na een overrompelende campagne in de Europa League (2016-2017) moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Manchester United.

Het is tevens een coach die flankspelers ruimte geeft om te "zwerven", hetgeen Lang gewoon is van bij Club Brugge. Een stijl die de laatste jaren bij PSV sowieso gehanteerd werd.

Kortom: Noa Lang naar Eindhoven is logischer dan het lijkt. Er staat met Peter Bosz een coach klaar die de Nederlander kort kan houden waar het moet, maar ruimte zal geven waar nodig. Daarnaast kan hij zich volgend seizoen weer laten zien op het Kampioenenbal.