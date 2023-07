'KAA Gent en Sam Baro moeten rekening houden met resem restricties om overname succesvol te kunnen afronden'

Het lijkt een kwestie van tijd eer de overname van KAA Gent door Sam Baro afgerond kan worden. Al maakt een resem restricties het wel nog ingewikkeld.

Volgens De Tijd gelden er heel wat beperkingen voor de topmannen van de Buffalo's als alles in kannen en kruiken is. Sam Baro zelf zal zich niet zomaar dividend kunnen uitkeren of geld kunnen cashen. Bij Ivan De Witte en Michel Louwagie zou dan weer sprake zijn van een rem op de meerwaarde die ze bij verkoop van de club opstrijken.

Daarnaast wordt er bovendien een vermogensklem gezet onder de reserves van KAA Gent. Die bedragen momenteel zo'n 17,5 miljoen euro. Dit alles komt er nog eens bovenop, terwijl er al restricties zijn door de positie van de stad en de omschakeling van cvba so naar een NV.

Stad blijft aandeelhouder

Omdat Stad Gent aandeelhouder blijft van zowel de club als de Ghelamco Arena, zal de meerderheid van de aandelen in de toekomst niet verkocht kunnen worden zonder toestemming van de stad. Ondanks al deze regels is de verwachting dat KAA Gent en Baro tegen het einde van deze week hun deal kunnen sluiten.