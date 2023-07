Transferhonger Club Brugge niet gestild, maar kaper op de kust is ... Ivan Leko

De komst van de Hugo Vetlesen is ondertussen helemaal rond, maar de Noorse middenvelder werd bij Bodo Glimt op verschillende posities uitgespeeld. En dus willen ze nog spelers bij blauw-zwart.

In de zoektocht naar extra stootkracht op het middenveld kwamen ze uit bij Luka Stojkovic. De 19-jarige Kroaat is een vaste waarde bij Lokomotiva Zagreb.

In 30 competitiewedstrijden was de creatieve middenvelder goed voor vier doelpunten en vijf assists. Stojkovic werd ook opgeroepen voor de beloften van Kroatië, die het EK U21 speelden.

Momenteel zou de jonge spelmaker zo een drie à vier miljoen euro moeten kosten. Ook Brentford en Torino toonden interesse in Stojkovic.

🚨 Excl | Luka Stojkovic 🇭🇷



🔸Price around 3-4 mln €



🔸Interest of #ClubBrugge and #Brentford and also #Torino's coach(Juric) likes him



🔸His future will be decided after the EC U21 where he'll be a starter for #Croatia#Transfers pic.twitter.com/tSD5qOSHmL