Edward Still is na 1e oefenpartij met KV Kortrijk lovend over jonge speler: "Hij was de beste speler van de jonge gasten"

Edward Still is aan zijn 1e dagen bij KV Kortrijk bezig en tegen RWDM had het zijn 1e oefenwedstrijd. Het won met 2-1 en Still was heel lovend over Lars Montegnies, een belofte van Kortrijk.

Maandag was er de 1e training van Edward Still bij KV Kortrijk. 2 dagen later leidde hij al een 1e wedstrijd: het oefenduel tegen RWDM. Kortrijk won met 2-1. Aan de aftrap stond een verrassende naam. Bij Kortrijk maakte Lars Montegnies van de driehoek op het middenveld deel uit en de belofte speelde de hele wedstrijd. Voor Still was de basisplaats voor Montegnies geen verrassing. "Hij verdiende het", vertelde Still aan Het Nieuwsblad. "Hij doet het uitstekend op training. Ook zag ik hem zaterdag al bezig tegen SK Beveren en daar was hij de beste van de jonge gasten op het veld." "Bij mij verdien je het pas om te spelen als je je bewijst en dat heeft Montegnies gedaan", ging Still verder. "Ik zal nooit iemand kiezen op basis van zijn palmares, leeftijd of salaris. De beste spelers zullen spelen. Of je nu 17 of 35 bent, dat maakt niet uit. Hij heeft een hele goede wedstrijd gespeeld."