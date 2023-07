Done deal: Standard heeft zijn Japanner beet

Standad gaat binnenkort de handtekening van Hayao Kawabe officialiseren. De Japanse international komt over van Wolverhampton.

Tot op heden gaf Standard nog geen euro uit aan voor al zijn transfers, waaronder een uitleenbeurt van Zinho Vanheusden. Voor Hayao Watabe gaan ze wél in de buidel tasten.

Hij kan op verschillende plaatsen op het middenveld uitkomen en zal overkomen van Wolverhampton. De deal wordt eerstdaags officieel volgens onze informatie.

De vijfvoudige international is polyvalent én beslissend bij zijn teams, waardoor De Rouches opnieuw een prima zaak doen. Ook bij Grasshoppers Zurich maakte hij afgelopen seizoen indruk.

Zijn uitleenbeurt zorgde voor 9 goals en 10 assists in 35 wedstrijden. In januari werd hij voor 600.000 euro gekocht door The Wolves, maar in de Premier League speelde hij nog niet.

1,5 miljoen euro

Voor de Japanner zou een bedrag van om en bij de 1,5 miljoen euro worden betaald. Dat lijkt veel, maar zou een koopje kunnen worden als hij doorbreekt.

Hij heeft ondertussen zijn medische testen afgelegd en zal dan ook eerstdaags zijn contract tekenen bij Standard. Dat wordt mogelijk een van de komende uren of dagen officieel.