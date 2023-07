Lois Openda in vieze papieren: "Hij gaat elke match uitgefloten worden als hij niet vertrekt"

Een paar maand geleden was Loïs Openda nog duidelijk dat hij graag Champions League zou spelen met zijn club Lens. Ondertussen is er heel wat anders gebeurd.

De saga Lois Openda is zeker nog niet ten einde. Toch lijkt een en ander in orde aan het komen voor de ex-speler van Club Brugge.

Voor 43 miljoen euro en bonussen zou hij Lens kunnen verlaten voor Leipzig. En daar lijkt hij op zich wel oren naar te hebben.

Het staat enigszins in contrast met de woorden van Openda de voorbije maanden, waarin hij duidelijk aangaf te willen blijven bij Lens.

Uitfluiten

Na een geweldig seizoen met 21 goals en 9 assists in 38 wedstrijden maakte hij heel wat indruk afgelopen seizoen. Maar toch zal hij nu niet meer populair zijn.

Op Twitter is er heel wat deining ontstaan onder de supporters van Lens over zijn nakende transfer. "Elke wedstrijd uitfluiten als hij niet vertrekt", is volgens onze informatie daarbij de slotsom.